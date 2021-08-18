В селе Ястребовка Мантуровского района огонь уничтожил 600 тюков соломы

В Курской области за день произошло 42 пожара. 38 из них – горение травы и мусора. Больше всего выездов на огненные происшествия было в Курске (7) и в Мантуровском районе (4). Об этом сообщает региональное МЧС.Наибольшая площадь пожара зарегистрирована в деревне 1-ое Безлесное Курского района – там горела трава на площади 3000 квадратных метров. В селе Ястребовка Мантуровского района 17 августа сгорела тюкованная солома. На происшествие выезжали огнеборцы 14 пожарно-спасательной части, работники отдельных пожарных постов и добровольная пожарная дружина. Несмотря на их усилия огонь уничтожил 600 тюков. Предположительно, возгорание могло произойти из-за искры из выхлопной трубы трактора. Сумма материального ущерба устанавливается.Значительно увеличилось и количество штрафов на нарушителей требований пожарной опасности – за сутки сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы составили 14 таких протоколов.По прогнозам синоптиков, на сегодня практически повсеместно установился четвертый из пяти класс пожарной опасности. В этот период категорически запрещено разведение открытого огня.