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На 8-ми курских улицах до 20 августа отключили горячую воду

Отключения связаны с проведением капитального ремонта тепломагистрали
На 8-ми курских улицах до 20 августа отключили горячую воду

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На 8-ми курских улицах до 20 августа отключили горячую воду. Отключения связаны с проведением капитального ремонта тепломагистрали.

До 9 вечера 20 августа прекращена подача горячей воды по следующим адресам:

- ул. Бочарова д.6,д.4;
- ул. Овечкина д.10, 14, 2А, 5, 3,6
- ул. Павлуновского д.1,7,5,65, 65А, 48, 48А;
- ул. Чехова 2А, 2, 38, 4, 6,8,11/52,9
- ул. Ломоносова 30 А,34/50,4,18/20;
- ул. Чернышевского 14,15,16,70,72,68
- ул. Большевиков 93,97;
-ул. 50 лет Октября 15А,15,13

Справки по телефону 39-48-68.

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