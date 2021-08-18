Отключения связаны с проведением капитального ремонта тепломагистрали

На 8-ми курских улицах до 20 августа отключили горячую воду. Отключения связаны с проведением капитального ремонта тепломагистрали.До 9 вечера 20 августа прекращена подача горячей воды по следующим адресам:- ул. Бочарова д.6,д.4;- ул. Овечкина д.10, 14, 2А, 5, 3,6- ул. Павлуновского д.1,7,5,65, 65А, 48, 48А;- ул. Чехова 2А, 2, 38, 4, 6,8,11/52,9- ул. Ломоносова 30 А,34/50,4,18/20;- ул. Чернышевского 14,15,16,70,72,68- ул. Большевиков 93,97;-ул. 50 лет Октября 15А,15,13Справки по телефону 39-48-68.