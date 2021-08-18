Полицейские 8 месяцев искали интернет-мошенника, обманувшего курянина почти на 70 тысяч

Молодой человек нашел в интернете объявление о продаже ноутбука и связался с продавцом по переписке

Сотрудники Северного отдела полиции раскрыли факт дистанционного мошенничества, совершенного в начале года. Тогда к правоохранителям обратился 25-летний житель Курска. Молодой человек нашел в интернете объявление о продаже ноутбука и связался с продавцом по переписке. Незнакомец пояснил, что товар находится в другом регионе и его отправка возможна только после полной оплаты. Дальше покупатель и продавец общались через мессенджер.Злоумышленник выслал номер банковской карты, на которую курянин перевел 67 тысяч рублей. После сделки молодой человек получил фото транспортной накладной с трек-номером. Как выяснилось, предоставленные лжепокупателем данные оказались поддельными. Курянин, так и не получив товар, обратился в полицию.Стражи порядка нашли афериста. Им оказался 33-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчину задержан в ходе служебной командировки. Сообщается, что он полностью признал свою вину. За мошенничество с причинением значительного ущерба ему грозит до 5 лет лишения свободы.