В Курске отремонтировали сосудистый центр областной больницы

ТАКТ.В Курской областной больнице завершился ремонт сосудистого центра. Он позволяет оказывать высокоспециализированную помощь пациентам с острыми патологиями сердца и сосудов. Обновленное медучреждение здравоохранения посетил губернатор региона Роман Старовойт, сообщает телеканал
Сосудистый центр - единственное в регионе медицинское учреждение, где высококвалифицированные врачи лечат пациентов, которым диагностировали инфаркт, инсульт, и другие острые патологии сердечнососудистой и кардиологической систем организма. Открылся центр еще в 2009 году, и в последнее время остро нуждался в модернизации.
«Мы знаем, что среди курского населения достаточно много больных с сердечнососудистыми проблемами, и мы входим в ТОП регионов по ЦФО по количеству таких пациентов»
Андрей Белостоцкий – заместитель губернатора Курской области
Площадь капитального ремонта составила полторы тысячи квадратных метров. После перепланировки число койко-мест увеличено до шестидесяти, включая палаты интенсивной терапии и палаты реанимационного отделения.
С итогами ремонтных работ ознакомился губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Самое главное, сохранить жизни курян, сделать современные операции. Во-первых, удобно и комфортно будет находиться. Вы сегодня видели отдельные палаты с вентиляцией, туалетами и душевыми кабинами.
Андрей Белостоцкий – заместитель губернатора Курской области
Новое напольное покрытие, двери, окна. Техническое обеспечение палат позволяет установить прямую связь пациента с медперсоналом и мониторить пожарную ситуацию.
«У нас в планах создание первичного сердечнососудистого отделения на базе БСМП. Так уже отделение это ремонтируется, и в ближайший месяц, мы его также откроем. У нас будет четыре ангиографа . Они будут работать по типу «открытая операционная»»
Андрей Белостоцкий – заместитель губернатора Курской области
Бюджет проекта по ремонту составил более 300 млн. рублей. Из областной казны выделено 56 млн. рублей, и еще порядка 250 млн. рублей выделено в рамках нацпроекта по модернизации системы здравоохранения. В планах руководства региона создание отдельного кардиодиспансера для профильных больных.
В Курске отремонтировали сосудистый центр областной больницы
Он позволяет оказывать высокоспециализированную помощь пациентам с острыми патологиями сердца и сосудов