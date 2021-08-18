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Лента новостей / В регионе

Завтра центр Курска останется без холодной воды

Отключения продлятся с 9 утра до 5 вечера
Завтра центр Курска останется без холодной воды

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Завтра, 19 августа из-за аварийно-восстановительных работ центральная часть Курска останется без холодной воды.  Отключения продлятся с 9 утра до 5 вечера и затронут улицы:

Красная Площадь, улицы Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Коммунистическая, Горького, Володарского, А. Аристарховой, Н. Набережная, К. Октябрь, Пушкарные, Офицерские, Межевые улицы и переулки и прилегающие к ним, также ул. Дзержинского (от Красной площади до ул. Сосновской), ул. Ендовищенская с прилегающими улицами, Луначарского, Сонина.

Также будет прекращена подача холодной воды по адресам: 

К. Маркса (от ул. Кр. Октябрь и ул. Никитской до пр. Победы) с прилегающими улицами по обе стороны (ул. Школьная, ул. Кавказские, ул. Хуторская, улица и переулки Погожие, ул. Прогулочная и др.), ул. Тропинка, ул. Тульские с прилегающими, улицы и переулки Кирпичные с прилегающими, а также ул. Светлая, Светлые проезды, ул. Олимпийская, ул. Спортивная, ул. Братская, ул. Фестивальная, ул. Смородиновая.

Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.

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