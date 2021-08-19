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В Курске у уличного торговца изъяли весь товар

Он торговал в Центральном округе без регистрации ИП, незаконно и задолжал по соответствующим административным штрафам 37 тысяч рублей

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В Курске у уличного торговца изъяли весь товар. Он торговал в Центральном округе без регистрации ИП, незаконно и задолжал по соответствующим административным штрафам 37 тысяч рублей. Как оказалось, возможность погасить все штрафы у продавца была – сегодня он их полностью оплатил. 

Рейды по местам нелегальной торговли сотрудники комитета экономического развития вместе с полицией проводят с учетом обращений горожан, которые сообщают о стихийных торговых точках. Летом количество точек незаконной торговли увеличивается. Грузовые автомобили, ящики и столы для торговли размещаются на тротуарах и во дворах многоквартирных домов на газонах, перекрывают пешеходную зону и проезжую часть.
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