Он торговал в Центральном округе без регистрации ИП, незаконно и задолжал по соответствующим административным штрафам 37 тысяч рублей

В Курске у уличного торговца изъяли весь товар. Он торговал в Центральном округе без регистрации ИП, незаконно и задолжал по соответствующим административным штрафам 37 тысяч рублей. Как оказалось, возможность погасить все штрафы у продавца была – сегодня он их полностью оплатил.





Рейды по местам нелегальной торговли сотрудники комитета экономического развития вместе с полицией проводят с учетом обращений горожан, которые сообщают о стихийных торговых точках. Летом количество точек незаконной торговли увеличивается. Грузовые автомобили, ящики и столы для торговли размещаются на тротуарах и во дворах многоквартирных домов на газонах, перекрывают пешеходную зону и проезжую часть.