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Лента новостей / В регионе

МЧС предупреждает курян о шквалистом ветре с градом сегодня вечером

До конца дня ожидается шквалистое усиление ветра местами порывами 15-20 м/с, в отдельных районах с градом

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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Курской области. Сегодня с 16 часов и до конца дня ожидается шквалистое усиление ветра местами порывами 15-20 м/с, в отдельных районах с градом.

Спасатели просят курян принять превентивные меры безопасности.
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