МЧС предупреждает курян о шквалистом ветре с градом сегодня вечером

До конца дня ожидается шквалистое усиление ветра местами порывами 15-20 м/с, в отдельных районах с градом

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Курской области. Сегодня с 16 часов и до конца дня ожидается шквалистое усиление ветра местами порывами 15-20 м/с, в отдельных районах с градом.





Спасатели просят курян принять превентивные меры безопасности.