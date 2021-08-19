Лента новостей / В регионе Сегодня, 16:28 МЧС предупреждает курян о шквалистом ветре с градом сегодня вечером До конца дня ожидается шквалистое усиление ветра местами порывами 15-20 м/с, в отдельных районах с градом Читайте также МЧС предупреждает курян об ухудшении погоды сегодня днем МЧС снова предупреждает курян об ухудшении погодных условий МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Курской области. Сегодня с 16 часов и до конца дня ожидается шквалистое усиление ветра местами порывами 15-20 м/с, в отдельных районах с градом.Спасатели просят курян принять превентивные меры безопасности. +0 -0