  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин попросил денег у жены, чтобы вызвать путану, но нарвался на мошенников

В общей сложности заказ эскорт-услуг обошелся ему свыше 200 тысяч рублей

Читайте также

32-летний курянин стал жертвой мошенников, пытаясь заказать по интернету интим-услуги. 

Мужчина изучил несколько анкет и выбрал среди объявлений подходящую девушку. Позвонив по указанному номеру обговорил детали встречи и согласился внести предоплату. Через мобильное приложение горожанин перечислил 500 рублей и сам перезвонил, чтобы подтвердить операцию. Незнакомый мужской голос потребовал перевести еще 1,5 тысячи и оплатить страховку.
 
Под всякими предлогами злоумышленник каждый раз выманивал у курянина сбережения. Когда баланс собственной карты приблизился к нулю, мужчина попросил 50 тысяч у супруги, не раскрыв ей истинных причин в финансовой потребности. А когда и этой суммы оказалось недостаточно, курянин обратился за помощью к знакомым. Только когда все деньги закончились, он стал сомневаться в успешном исходе дела и обратился в полицию. В общей сложности заказ эскорт-услуг обошелся ему свыше 200 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

МЧС предупреждает курян о шквалистом ветре с градом сегодня вечером

На пересечении объездной с автодорогой Курск – Курчатов капитально ремонтируют путепровод

В Курской области ВАЗ сбил 10-летнего велосипедиста

На водоемах Курска с начала купального сезона утонули четверо взрослых и один ребенок

В Курске у уличного торговца изъяли весь товар

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске