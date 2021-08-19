Курянин попросил денег у жены, чтобы вызвать путану, но нарвался на мошенников

В общей сложности заказ эскорт-услуг обошелся ему свыше 200 тысяч рублей

32-летний курянин стал жертвой мошенников, пытаясь заказать по интернету интим-услуги.





Мужчина изучил несколько анкет и выбрал среди объявлений подходящую девушку. Позвонив по указанному номеру обговорил детали встречи и согласился внести предоплату. Через мобильное приложение горожанин перечислил 500 рублей и сам перезвонил, чтобы подтвердить операцию. Незнакомый мужской голос потребовал перевести еще 1,5 тысячи и оплатить страховку.

Под всякими предлогами злоумышленник каждый раз выманивал у курянина сбережения. Когда баланс собственной карты приблизился к нулю, мужчина попросил 50 тысяч у супруги, не раскрыв ей истинных причин в финансовой потребности. А когда и этой суммы оказалось недостаточно, курянин обратился за помощью к знакомым. Только когда все деньги закончились, он стал сомневаться в успешном исходе дела и обратился в полицию. В общей сложности заказ эскорт-услуг обошелся ему свыше 200 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.