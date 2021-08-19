Куряне рассказали, сколько стоит собрать ребёнка в школу

Ассортимент товаров из года в год на торговых рядах примерно одинаковый, а вот ценники каждый август разные

В Курске продолжают работу «Школьные базары». И чем меньше времени остаётся до нового учебного года, тем больше народа они собирают. Продавцы и покупатели сходятся в одном: обеспечить ребёнка одеждой, обувью и канцтоварами с каждым годом становится всё дороже. Президентская выплата в размере 10 тысяч рублей, положенная в этом году всем родителям школьников, конечно, облегчит бремя затрат, но уложиться в неё даже приобретая самые дешёвые товары, практически невозможно, сообщает телеканал ТАКТ





На сборы у родителей школьников осталось менее двух недель. И чем ближе 1 сентября, тем больше покупателей у «Школьных базаров». Ассортимент товаров из года в год на торговых рядах примерно одинаковый, а вот ценники каждый август разные. Их изменение отмечают и сами продавцы.

- Цены, конечно, изменились. Процентов на 10-15 всё подорожало. Это и трикотаж, и костюмы, и брюки. Ну, чтобы собрать в школу, если у костюма средняя цена где-то 2500, брюки средняя цена 1200, рубашки от 600 рублей. Ну, в принципе, в 10 тысяч очень по минимуму можно собрать. Это где-то тысяч 7, наверное, по одежде. А это ещё нужно обувь… Нет, тогда в 10 тысяч вряд ли, не влезет. Плюс ещё канцтовары.





Минимальная цена на школьное платье для девочки начинается от 1200 рублей, костюма – от полутора. Примерно столько же придётся отдать за самые дешёвые туфли. К сумме затрат добавляется стоимость спортивного костюма и кроссовок, сменной обуви, рюкзака с необходимыми канцелярскими принадлежностями. Родители курских школьников, безусловно, рады финансовой поддержке со стороны руководства страны. Однако отмечают, что, несмотря на кажущуюся весомость выплаты, её величины для сборов в школу явно недостаточно. При этом рост цен в сравнении с прошлым годом произошёл существенный.





- Что покупаете к школе, и хватит ли вот этой президентской суммы, 10 тысяч, на то, чтобы собрать ребёнка в школу? – Если честно, нет, не хватит. Покупаем всё, начиная от обуви, и заканчивая тетрадками, ручками. И форма нужна, и портфель, рюкзак, нужен, и фартук, и нижние принадлежности – бельё. А так и обложки, это всё очень дорого. Тетради рабочие, всё ж покупаем. Если прямо вот по минимуму взять, то, я думаю, 10-12 хватит. А если покупать дорогое, качественное: спортивный костюм, кроссовки, то тысяч 15 не меньше надо.





- По сравнению с прошлым годом цены поднялись? – Ну, поднялись, конечно, дороже стало. Кроссовки можно было и за тысячу купить, и иной раз акции всякие, а сейчас 1900-2000, 2500. Но стараемся потихоньку собрать, как можем.





- Скажите, президентских 10 тысяч хватит на то, чтобы собрать? – Нет, конечно! У нас один костюм у мальчика стоит почти 6, и столько ж

форма. А ещё помимо. Нет, конечно. Ну, хотя бы по тысяч 15, хотя бы. Ну, 30 на двоих у меня.





Впрочем, увеличение стоимости школьных товаров отмечают не все продавцы. Некоторые подчёркивают, что подорожания не было вовсе или же оно не является существенным. Кроме того, торг на «Школьном базаре», как и на любом рынке, никто не отменял.





- В основном по сравнению с прошлым годом цена осталась такая же. Нашей точке 9 лет уже. Естественно, за столько времени уже появились свои покупатели. Конечно, мы понимаем, что одеть ребёнка очень сложно, дорого. Поэтому приходится где-то уступки делать. Самый дешёвый рюкзак приблизительно от 1000 рублей, самый дорогой будет для первоклашек, так как он должен быть специализированный, с ортопедической спинкой. В пределах 3,5 тысяч.





Покупая товары к школе, специалисты советуют не останавливаться на самых дешёвых вариантах, поскольку в этом случае качество покупки может вас неприятно огорчить. Выбирая одежду, следует отдать предпочтение более натуральным тканям, обувь лучше взять из кожи или хотя бы с кожаной стелькой. Так школьнику будет комфортно на уроках в любое время года. Что же касается сумок и рюкзаков, то тут экономия тоже не всегда оправдана. Для ученика начальных классов желательно приобретать ранец облегчённый, но со вставками для здоровья спины. Для старшей школы можно взять сумку или рюкзак, уже исходя из модных тенденций.