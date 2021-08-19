На следующей неделе в двух округах Курска не будет света

В связи с проведением плановых работ в электросетях

В связи с проведением плановых работ в электросетях в двух округах Курска на следующей неделе будут отключать электроэнергию. Света не будет на улицах:





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





С 23 по 27 августа с 9-00 до 17-00:





Яблоневая;

1-2-я Тихая;

Селиховская;

Монастырская балка

Сумская 55-93;

Ольшанского 28-32/16, 45б, 47б;

Конорева 16/32-22;





С 23 по 27 августа с 9-30 до 15-00:





Энгельса 9-43;

переулок Энгельса 4А-20А; 3-33;

Магистральный проезд 18-22А;





Телефон для справок: 32-32-15.





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





С 25 по 27 августа с 9-00 до 17-00:





2-я Восточная 140-180, 145-189

3-я Щигровская





С 23 по 27 августа с 9-00 до 17-00:





Киевская 35-55, 48-76

Ивановский переулок 1-63, 2-70

Котлякова 43-85, 44-90

Подвойского 71-91, 72-96

Кривецкая 67-93, 64-84





Телефон для справок: 26-32-10.





В Центральном округе отключений не планируется.