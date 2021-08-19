На следующей неделе в двух округах Курска не будет света

В связи с проведением плановых работ в электросетях в двух округах Курска на следующей неделе будут отключать электроэнергию. Света не будет на улицах:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 23 по 27 августа с 9-00 до 17-00:
Яблоневая;
1-2-я Тихая;
Селиховская;
Монастырская балка
Сумская 55-93;
Ольшанского 28-32/16, 45б, 47б;
Конорева 16/32-22;
С 23 по 27 августа с 9-30 до 15-00:
Энгельса 9-43;
переулок Энгельса 4А-20А; 3-33;
Магистральный проезд 18-22А;
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 25 по 27 августа с 9-00 до 17-00:
2-я Восточная 140-180, 145-189
3-я Щигровская
С 23 по 27 августа с 9-00 до 17-00:
Киевская 35-55, 48-76
Ивановский переулок 1-63, 2-70
Котлякова 43-85, 44-90
Подвойского 71-91, 72-96
Кривецкая 67-93, 64-84
Телефон для справок: 26-32-10.
В Центральном округе отключений не планируется.