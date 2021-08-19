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На следующей неделе в двух округах Курска не будет света

В связи с проведением плановых работ в электросетях

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В связи с проведением плановых работ в электросетях в двух округах Курска на следующей неделе будут отключать электроэнергию. Света не будет на улицах:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 23 по 27 августа с 9-00 до 17-00: 

Яблоневая;
1-2-я Тихая;
Селиховская;
Монастырская балка
Сумская 55-93;
Ольшанского 28-32/16, 45б, 47б;
Конорева 16/32-22; 

С 23 по 27 августа с 9-30 до 15-00: 

Энгельса 9-43;
переулок Энгельса 4А-20А; 3-33; 
Магистральный проезд 18-22А; 

Телефон для справок: 32-32-15. 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 25 по 27 августа с 9-00 до 17-00:

2-я Восточная 140-180, 145-189
3-я Щигровская 

С 23 по 27 августа с 9-00 до 17-00:

Киевская 35-55, 48-76
Ивановский переулок 1-63, 2-70
Котлякова 43-85, 44-90
Подвойского 71-91, 72-96
Кривецкая 67-93, 64-84

Телефон для справок: 26-32-10.

В Центральном округе отключений не планируется.
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