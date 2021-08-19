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Лента новостей / В регионе

26 августа Роман Старовойт в прямом эфире ответит на вопросы курян

Вопросы можно направить через смс-сообщения, мессенджеры WhatsApp, Telegram на номер +7(904)528-44-77 или на электронную почту

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26 августа с 17 до 19 часов состоится «Открытый разговор с Романом Старовойтом». Губернатор в прямом эфире ответит на вопросы курян. Трансляцию будут вести телеканалы «Сейм», ОТР-Курск, «ТАКТ» и  официальные группы администрации Курской области. 

Вопросы можно направить через смс-сообщения, мессенджеры WhatsApp, Telegram на номер +7(904)528-44-77 или на электронную почту: razgovor2021@internet.ru. 
На этот раз к ведущим присоединятся специалисты Центра управления регионом, которые будут помогать собирать вопросы и анализировать реакцию в социальных сетях.
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