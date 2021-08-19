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В Курске проведут фестиваль борща за 2,5 миллиона рублей

На эти деньги приготовят борщ и пригласят четырех шеф-поваров, являющихся членами Гильдии шеф-поваров России и членами разных ассоциаций

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В Курске на Боевке 11 сентября проведут фестиваль борща. На мероприятие выделили 2,5 миллиона рублей. На эти деньги приготовят сам борщ, пригласят четырех шеф-поваров, являющихся членами Гильдии шеф-поваров России и членами разных ассоциаций и гильдий, а также Абсолютного чемпиона "Best Grill Profi 2021" Егора Соловьева. На Боевке установят два чана по 200 литров - в них и будут готовить борщ.
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