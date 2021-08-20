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В Курске продолжают штрафовать уличных торговцев-нелегалов

Очередные рейды прошли на проспектах Дериглазова, Дружбы, Клыкова, на улицах Студенческой, Садовой и 50 лет Октября
В Курске продолжают штрафовать уличных торговцев-нелегалов

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В Курске продолжают штрафовать уличных торговцев-нелегалов. Очередные рейды прошли на проспектах Дериглазова, Дружбы, Клыкова, на улицах Студенческой, Садовой и 50 лет Октября. В итоге сотрудники администрации Центрального округа составили шесть протоколов на продавцов, самовольно торгующих без необходимых документов.

Часто фрукты и овощи продают с машин в сомнительных местах: вдоль автодорог или около заправок. Стихийные торговые точки разворачивают на придомовых территориях многоэтажек, перекрывая проезд и уничтожая газоны. Уличные продавцы оставляют после завершения торговли мусор, остатки испорченной продукции. Жители близлежащих домов жалуются в окружные администрации на постоянную грязь, остающуюся на местах торговли.

Качество товаров на таких стихийных торговых точках гарантировать некому. Продавцы торгуют без соблюдения санитарных норм. Документов, подтверждающих безопасность продуктов и качество промтоваров, у торговцев нет, как и санитарных книжек, подтверждающих их здоровье. 

Мониторинг несанкционированной торговли в Курске ведут регулярно, в том числе в выходные и праздничные дни. Как показывает практика, нелегальные продавцы не заинтересованы в получении законных мест, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, оформлении документов на продукцию и уж тем более в уплате налогов.
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