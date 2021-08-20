В Курской области из-за грозы сгорел сарай
А из-за короткого замыкания электропроводки в сарае сгорели два деревянных строения, стог сена и частично дом
Всего в Курской области за день зарегистрированы 12 пожаров. В деревне Еськово Курского района предположительно из-за короткого замыкания электропроводки в сарае огонь уничтожил два деревянных строения, стог сена и повредил дом.
Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы за нарушения требований пожарной безопасности составили четыре административных протокола.