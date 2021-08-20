  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин расплатился в цветочном магазине купюрой «Банка приколов»

Молодой человек выбрал букет, расплатился пятитысячной купюрой и, получив сдачу, поспешил уйти
Курянин расплатился в цветочном магазине купюрой «Банка приколов»

Читайте также

Курянин расплатился в цветочном магазине купюрой «Банка приколов».

В полицию обратилась продавец цветочного магазина, расположенного на Магистральном проезде. Днем в павильон пришел молодой человек, выбрал букет и расплатился пятитысячной купюрой. Получив сдачу, покупатель поспешил уйти, а позже при пересчете дналичных женщина заметила, что с банкнотой что-то не так. Курянка вызвала полицию. Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей.

Оперативникам понадобилось несколько дней, чтобы установить подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Курска. Он признался, что купил в ларьке купюру «Банка приколов», заретушировал эту надпись и расплатился за товар. Сдачу злоумышленник потратил на собственные нужду.

Сейча он находится под следствием.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Теплую, но дождливую погоду обещают в Курской области на грядущих выходных

Курянин почти месяц общался с телефонными аферистами и перевел им более 1,6 миллионов рублей

21 августа в Курской области открывается сезон охоты на пернатую дичь

В Курске проверили состояние детских площадок

В Курской области от коронавируса привито 64,3% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске