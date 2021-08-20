Молодой человек выбрал букет, расплатился пятитысячной купюрой и, получив сдачу, поспешил уйти

Курянин расплатился в цветочном магазине купюрой «Банка приколов».В полицию обратилась продавец цветочного магазина, расположенного на Магистральном проезде. Днем в павильон пришел молодой человек, выбрал букет и расплатился пятитысячной купюрой. Получив сдачу, покупатель поспешил уйти, а позже при пересчете дналичных женщина заметила, что с банкнотой что-то не так. Курянка вызвала полицию. Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей.Оперативникам понадобилось несколько дней, чтобы установить подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Курска. Он признался, что купил в ларьке купюру «Банка приколов», заретушировал эту надпись и расплатился за товар. Сдачу злоумышленник потратил на собственные нужду.Сейча он находится под следствием.