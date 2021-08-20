В Курской области от коронавируса привито 64,3% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета

В регион поступили очередные партии вакцин

В Курскую область поступили очередные партии вакцин от коронавируса: «Спутник V» – 4 800 доз, «Спутник Лайт» – 30 928 и 780 - «КовиВак».По последним данным, первым компонентом вакцины привито 343 207 жителей региона - это 64,3% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе. Полностью завершили вакцинацию 282 713 курян.Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. Без предварительной записи вакцинируют в мобильных пунктах в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева, а также на Театральной площади.