  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске проверили состояние детских площадок

По поручению губернатора их должны были отремонтировать к 2 августа
В Курске проверили состояние детских площадок

Читайте также

В Курске проверили состояние детских площадок. По поручению губернатора их должны были отремонтировать к 2 августа. Накануне представители власти проверили, насколько качественно и в срок выполнены работы. Участие в рейде принял и руководитель Центра управления регионом Михаил Шумаков, сообщает телеканал ТАКТ. Именно в ЦУР поступали многие обращения от курян о неудовлетворительном состоянии детских площадок во дворах.

На Майском бульваре, 29 исполнитель выполнил все необходимые работы: демонтировал наплывы бетона, уложил резиновое покрытие, подсыпал в песочницу песок. На других площадках были выявлены нарекания. Так, на площадке возле дома на проспекте Дружбы 13 не выровняли поверхность площадки, на проспекте Победы 34 не отремонтировали горки, на Ломоносова 4 не покрасили снаряды.

- После публикации в СМИ и соцсетях информации о том, что на площадках проведены ремонтные работы, мы получили обратную связь от местных жителей. Они писали, что то, о чём нам сообщили исполнители, не соответствует истине. Поэтому для того, чтобы проконтролировать, как на самом деле выполнена поставленная губернатором задача, было принято решение об организации рейда. Как мы видим, есть и хорошие примеры, и не лучшие, - сказал Михаил Шумаков.

Начальник Госжилинспекции Игорь Афонькин отметил, что самая плохая площадка из осмотренных на проспекте Победы, 34.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Теплую, но дождливую погоду обещают в Курской области на грядущих выходных

Курянин почти месяц общался с телефонными аферистами и перевел им более 1,6 миллионов рублей

21 августа в Курской области открывается сезон охоты на пернатую дичь

В Курской области от коронавируса привито 64,3% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета

Курянин расплатился в цветочном магазине купюрой «Банка приколов»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске