ТАКТ. Именно в ЦУР поступали многие обращения от курян о неудовлетворительном состоянии детских площадок во дворах.В Курске проверили состояние детских площадок. По поручению губернатора их должны были отремонтировать к 2 августа. Накануне представители власти проверили, насколько качественно и в срок выполнены работы. Участие в рейде принял и руководитель Центра управления регионом Михаил Шумаков, сообщает телеканал
На Майском бульваре, 29 исполнитель выполнил все необходимые работы: демонтировал наплывы бетона, уложил резиновое покрытие, подсыпал в песочницу песок. На других площадках были выявлены нарекания. Так, на площадке возле дома на проспекте Дружбы 13 не выровняли поверхность площадки, на проспекте Победы 34 не отремонтировали горки, на Ломоносова 4 не покрасили снаряды.
- После публикации в СМИ и соцсетях информации о том, что на площадках проведены ремонтные работы, мы получили обратную связь от местных жителей. Они писали, что то, о чём нам сообщили исполнители, не соответствует истине. Поэтому для того, чтобы проконтролировать, как на самом деле выполнена поставленная губернатором задача, было принято решение об организации рейда. Как мы видим, есть и хорошие примеры, и не лучшие, - сказал Михаил Шумаков.
Начальник Госжилинспекции Игорь Афонькин отметил, что самая плохая площадка из осмотренных на проспекте Победы, 34.
В Курске проверили состояние детских площадок
По поручению губернатора их должны были отремонтировать к 2 августа