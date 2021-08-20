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21 августа в Курской области открывается сезон охоты на пернатую дичь

Охотиться разрешат на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь
21 августа в Курской области открывается сезон охоты на пернатую дичь

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С 21 августа в Курской области открывается охота на пернатую дичь, соответствующее постановление подписано в региональной администрации.

Охотиться разрешат на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь. Утверждены нормы добычи птицы в день на одного охотника: водоплавающих – три, по пять болотно-луговых, степных и полевых и вальдшнепов.

Охотникам напоминают, что при себе необходимо иметь билет единого образца, разрешение на хранение и ношение оружия и разрешение на добычу ресурсов.
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