21 августа в Курской области открывается сезон охоты на пернатую дичь

Охотиться разрешат на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь

С 21 августа в Курской области открывается охота на пернатую дичь, соответствующее постановление подписано в региональной администрации.Охотиться разрешат на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную и полевую дичь. Утверждены нормы добычи птицы в день на одного охотника: водоплавающих – три, по пять болотно-луговых, степных и полевых и вальдшнепов.Охотникам напоминают, что при себе необходимо иметь билет единого образца, разрешение на хранение и ношение оружия и разрешение на добычу ресурсов.