Курянин почти месяц общался с телефонными аферистами и перевел им более 1,6 миллионов рублей

Три недели он оформлял займы в банках, полагая, что участвует в спецоперации силовиков по разоблачению мошеннической схемы

Житель Курска лишился более полутора миллионов рублей после трехнедельного общения с телефонными мошенниками. Атака аферистов началась в конце июля. Сначала мужчине позвонил лжеспециалист банка. Незнакомец сообщил о заявке на смену финансового номера. Курянин не поверил словам злоумышленника и прервал общение.Спустя время ему перезвонили якобы из службы безопасности банка и предупредили об утечке персональных данных. И только после того, как с мужчиной связались лжесиловики, он поверил их словам и стал выполнять все условия.Для убедительности мошенники использовали современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров правоохранительных структур, указанных на официальных сайтах. Собеседник предупредил, что ведется запись разговора, подробности которого не подлежат огласке посторонним.Все три недели курянин оформлял займы в банках, полагая, что участвует в спецоперации силовиков по разоблачению мошеннической схемы. В общей сложности горожанин взял 4 кредита и перевел деньги на номера операторов сотовой связи. При этом после каждой одобренной заявки мошенники высылали через мессенджер поддельный документ о закрытии банковского займа. Сумма ущерба составила 1 миллион 670 тысяч рублей.По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Полицейские напоминают курянам: если незнакомец любым способом выманивает сбережения - это мошенник!