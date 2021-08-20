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Курянин почти месяц общался с телефонными аферистами и перевел им более 1,6 миллионов рублей

Три недели он оформлял займы в банках, полагая, что участвует в спецоперации силовиков по разоблачению мошеннической схемы
Курянин почти месяц общался с телефонными аферистами и перевел им более 1,6 миллионов рублей

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Житель Курска лишился более полутора миллионов рублей после трехнедельного общения с телефонными мошенниками. Атака аферистов началась в конце июля. Сначала мужчине позвонил лжеспециалист банка. Незнакомец сообщил о заявке на смену финансового номера. Курянин не поверил словам злоумышленника и прервал общение.

Спустя время ему перезвонили якобы из службы безопасности банка и предупредили об утечке персональных данных. И только после того, как с мужчиной связались лжесиловики, он поверил их словам и стал выполнять все условия.

Для убедительности мошенники использовали современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров правоохранительных структур, указанных на официальных сайтах. Собеседник предупредил, что ведется запись разговора, подробности которого не подлежат огласке посторонним.

Все три недели курянин оформлял займы в банках, полагая, что участвует в спецоперации силовиков по разоблачению мошеннической схемы. В общей сложности горожанин взял 4 кредита и перевел деньги на номера операторов сотовой связи. При этом после каждой одобренной заявки мошенники высылали через мессенджер поддельный документ о закрытии банковского займа. Сумма ущерба составила 1 миллион 670 тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Полицейские  напоминают курянам: если незнакомец любым способом выманивает сбережения - это мошенник!

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