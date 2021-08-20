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Теплую, но дождливую погоду обещают в Курской области на грядущих выходных

Возможны грозы
Теплую, но дождливую погоду обещают в Курской области на грядущих выходных

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В субботу, 21 августа ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди, утром и днем кратковременные дожди и грозы прогнозируют уже повсеместно. При грозах местами порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

Этой ночью температура воздуха составит 14-19ºС тепла, днем столбики термометров поднимутся до +23-28ºС.

В воскресенье, 22 августа местами ожидаются небольшие дожди. Ночью будет прохладно - от +11°С до +16°С, днем тепло - от +21°С до +26°С.
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