Теплую, но дождливую погоду обещают в Курской области на грядущих выходных

Возможны грозы

На грядущих выходных синоптики обещают теплую, но дождливую погоду в Курской области.В субботу, 21 августа ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди, утром и днем кратковременные дожди и грозы прогнозируют уже повсеместно. При грозах местами порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.Этой ночью температура воздуха составит 14-19ºС тепла, днем столбики термометров поднимутся до +23-28ºС.В воскресенье, 22 августа местами ожидаются небольшие дожди. Ночью будет прохладно - от +11°С до +16°С, днем тепло - от +21°С до +26°С.