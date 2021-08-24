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БЕСПЛАТНЫЕ ПОКАЗЫ В ДЕНЬ КИНО

В рамках празднования Дня российского кино Курский областной киновидеофонд запускает акцию «Кино для всех»

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В рамках празднования Дня российского кино Курский областной киновидеофонд запускает акцию «Кино для всех». Акция пройдет 27 августа с 17 до 21.00 во всех кинотеатрах и кинозалах муниципальной сети Курской области.
В ходе акции состоятся благотворительные показы семейной приключенческой комедии «Отряд Таганок», 6+ (Россия, реж. А. Аскаров). Выбор ленты не случаен – завязка сюжета происходит на фоне вечернего сеанса передвижного кинотеатра в живописном ауле Башкортостана.
Информацию о показах можно получить в кассах кинотеатров.
Посещение сеансов – по предварительной записи (в связи с загруженностью кинозалов 25 %).
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