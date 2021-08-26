Агропромкомплектация в Курске не соблюдает экологических требований.

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора завершили плановую выездную проверку в отношении предприятия по разведению свиней ООО «Агропромкомплектация – Курск». Проверка проводилась на семи объектах.





По итогам проведенной работы сотрудники ведомства обнаружили 74 нарушения природоохранного законодательства.В частности, на двух проверяемых объектах были выявлены несоблюдения предприятием экологических требований при эксплуатации строений, сооружений и иных объектов капитального строительства, на других нарушались требования в области охраны окружающей средыпри сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.За допущенные нарушения юридическому лицу ООО «Агропромкомплектация – Курск» выдано предписание обустранении выявленных нарушений. Общая сумма штрафов составила 352 тыс. рублей.Выполнение выданного предписания находится на контроле управления Росприроднадзора.