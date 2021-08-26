Агропромкомплектация в Курске не соблюдает экологических требований.
Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора завершили плановую выездную проверку в отношении предприятия по разведению свиней ООО «Агропромкомплектация – Курск». Проверка проводилась на семи объектах.
В частности, на двух проверяемых объектах были выявлены несоблюдения предприятием экологических требований при эксплуатации строений, сооружений и иных объектов капитального строительства, на других нарушались требования в области охраны окружающей среды
при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.
За допущенные нарушения юридическому лицу ООО «Агропромкомплектация – Курск» выдано предписание об
устранении выявленных нарушений. Общая сумма штрафов составила 352 тыс. рублей.
Выполнение выданного предписания находится на контроле управления Росприроднадзора.