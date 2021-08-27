Строительство выезда с проспекта А. Дериглазова начнется в этом году

Это стало возможным благодаря финансированию из федерального бюджета.

Курская область дополнительно получит 210 млн рублей, а всего в 23 российских региона на развитие дорожной инфраструктуры направят свыше 8,7 млрд рублей.Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Северном планируется в два этапа: 1-й этап - от проспекта А. Дериглазова до примыкания к Свиридовскому переулку, 2-й этап - от Свиридовского переулка до примыкания к автомобильной дороге «М-2 «Крым». Общая протяженность участка составит 1,4 км.Что касается ул. Светлая в Курске, выделенные средства будут направлены на выкуп земель для расширения дороги. Приступить к ее реконструкции планируют в следующем году.