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Лента новостей / В регионе

Строительство выезда с проспекта А. Дериглазова начнется в этом году

Это стало возможным благодаря финансированию из федерального бюджета.

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 Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Северном планируется в два этапа: 1-й этап - от проспекта А. Дериглазова до примыкания к Свиридовскому переулку, 2-й этап - от Свиридовского переулка до примыкания к автомобильной дороге «М-2 «Крым». Общая протяженность участка составит 1,4 км.
Что касается ул. Светлая в Курске, выделенные средства будут направлены на выкуп земель для расширения дороги. Приступить к ее реконструкции планируют в следующем году.
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