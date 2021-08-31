Начался прием заявок на конкурс «Курское яблоко"
Конкурс проводится в рамках празднования 989-летия города Курска
Частушка о курском яблоке ,исполнение танца «Яблочко»,рисунок на тему «Курское яблоко», фотография с изображением яблок, яблонь, сада. И сувенир авторской работы: значки, майки, магниты, изделия из дерева, глиняные игрушки, вышивка, открытки с изображением яблока (яблони) и другие.
Для участия в конкурсе необходимо прислать видео или фото конкурсной работы, а также информацию об авторе: фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон, e-mail, а также заполненное согласие на обработку персональных данных на электронную почту cnt-rus@mail.ru с пометкой «Курское яблоко». От одного участника принимается не более пяти работ.
Сам сувенир необходимо доставить Центр народного творчества «Русь"
Заявки принимаются до 9 сентября.