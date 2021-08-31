В Курске будут отключать электричество

В Сеймском округе с 06 по 10 сентября 2021г. с 9-00 до 15-00:

3-я Гуторовская 29-37, 18-32, 4-я Гуторовская 1-43, 6-38, Гуторовская 55А, 55Б ,3-5-я Кислинские ,16-22 Степные переулки

Кулакова 1А,Б,В, Серегина 51.

С 06 по 10 сентября 2021г. с 9-00 до 16-00: 1-я Прогонная, Тракторная 3-9, 8-26,2-й Моковский переулок 3-25,1-й Моковский переулок 9

Еремина 1. Телефон для справок 32-32-15

В Центральном округе с 08 по 10 сентября 2021г. с 9-00 до 17-00:

Крутой Лог 62-84, 2-я Поэтическая 9-23, Фетовская 85-95, проспект Дружбы 69-97, Лермонтовская 31-61; 32-62. Телефон для справок 32-40-89

В Железнодорожном округе с 06 по 10 сентября 2021г. с 9-00 до 17-00: 2-я Восточная 140-180, 145-189,3-я Щигровская.

09 сентября 2021г. с 13-30 до 16-00:Союзная 71а, 71б, 71в, 71г, Республиканская 52б.

Телефон для справок 26-32-10.