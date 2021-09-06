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В курском Роспотребнадзоре открылись горячие линии по школьному питанию

Специалисты ответят на вопросы о нормах питания и организации контроля за питанием детей в школе.  Туда же можно пожаловаться на плохое школьное питание

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В курском Роспотребнадзоре открылись горячие линии по школьному питанию. Специалисты ответят на вопросы о нормах питания и организации контроля за питанием детей в школе.  Туда же можно пожаловаться о ненадлежащем оказании услуг питания. Инспекторы зафиксируют факт и помогут организовать проверку учебного заведения. 

Линии будут работать с понедельника по четверг с 10 до 17 часов, в пятницу с 10 до 16 (перерыв с часа до двух). Телефон в Курске, Курском, Солнцевском, Поныровском, Золотухинском и Октябрьском районах – 8 (4712) 58-71-86.

В Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах – 8 (47148) 2-46-49. 

В Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах – 8 (47140) 2-14-88. 

В Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах – 8 (47143) 2-16-38. 

В Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах – 8 (47145) 4-39-65.
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