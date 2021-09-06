У парня закрытая черепно-мозговая травма

16-летнего подростка в состоянии комы перевезли в курскую областную больницу вертолетом. У парня закрытая черепно-мозговая травма.





Студент одного из колледжей Рыльска получил тяжелую травму, в местную райбольницу его доставили уже в состоянии комы. По результатам необходимых обследований и консультаций со специалистами подростка решили транспортировать в Курск.





Бригаде санавиации о случае сообщил фельдшер скорой помощи, когда медики вылетели за другим пациентом в Беловский район. На обратном пути они высадили нейрохирурга областной клиники в Рыльске. Врач провел экстренную операцию, которая позволила транспортировать подростка в отделение реанимации Курской ОКБ.





Сейчас состояние пациента стабильное, он подключен к аппарату ИВЛ. Определяется дальнейшая тактика лечения, сообщили в больнице.