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16-летнего подростка в состоянии комы перевезли в курскую областную больницу вертолетом

У парня закрытая черепно-мозговая травма

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16-летнего подростка в состоянии комы перевезли в курскую областную больницу вертолетом. У парня закрытая черепно-мозговая травма. 

Студент одного из колледжей Рыльска получил тяжелую травму, в местную райбольницу его доставили уже в состоянии комы. По результатам необходимых обследований и консультаций со специалистами подростка решили транспортировать в Курск. 

Бригаде санавиации о случае сообщил фельдшер скорой помощи, когда медики вылетели за другим пациентом в Беловский район. На обратном пути они высадили нейрохирурга областной клиники в Рыльске. Врач провел экстренную операцию, которая позволила транспортировать подростка в отделение реанимации Курской ОКБ. 

Сейчас состояние пациента стабильное, он подключен к аппарату ИВЛ. Определяется дальнейшая тактика лечения, сообщили в больнице.
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