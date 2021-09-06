В Курской области ранен водитель опрокинувшегося КАМАЗа

ДТП произошло на автодороге «Фатеж -Дмитриев» в Железногорском районе

4 сентября в Железногорском районе Курской области опрокинулся КАМАЗ. Авария произошла примерно в 11 часов на 22 километре автодороги «Фатеж -Дмитриев».





По информации ГИБДД, 39-летний водитель автомобиля «Рэно Магнум», выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении ехавшему со стороны Фатежа в сторону Дмитриева КАМАЗу, за рулем которого был 46-летний шофер. После столкновения грузовик съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся. Водитель КАМАЗа получил травмы, его доставили в горбольницу Железногорска.