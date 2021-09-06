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В Курской области ранен водитель опрокинувшегося КАМАЗа

ДТП произошло на автодороге «Фатеж -Дмитриев» в Железногорском районе

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4 сентября в Железногорском районе Курской области опрокинулся КАМАЗ. Авария произошла примерно в 11 часов  на 22 километре автодороги «Фатеж -Дмитриев». 

По информации ГИБДД, 39-летний водитель автомобиля «Рэно Магнум»,  выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении ехавшему со стороны Фатежа в сторону  Дмитриева КАМАЗу, за рулем которого был 46-летний шофер. После столкновения грузовик съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся. Водитель  КАМАЗа получил травмы, его доставили в горбольницу Железногорска.
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