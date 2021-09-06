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Лента новостей / В регионе

Куряне стали чаще жаловаться на качество дорог

Тема состояния автомобильных дорог стала лидирующей на минувшей неделе по количеству обращений, поступивших в ЦУР Курской области

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Тема состояния автомобильных дорог стала лидирующей на минувшей неделе по количеству обращений, поступивших в ЦУР Курской области. 
В основном куряне обращали внимание на участки, требующие строительства новых автодорог или ремонта существующего дорожного покрытия. 

В числе лидеров также оказались вопросы содержания и обустройства тротуаров, некачественного ремонта дорог, внесения предложений в план проведения ремонта.

Самые активные - жители Курска, Фатежского района, Курчатова, Обоянского и Курского районов.

Часть вопросов уже удалось решить, говорят в ЦУРе, остальные переданы для исполнения в ответственные ведомства.
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