В Курске двое подростков обокрали офис ИП
Им грозит внушительный тюремный срок
О проникновении в офис своей фирмы в полицию заявила девушка-индивидуальный предприниматель. Пропали более 24 тысяч рублей. На месте преступления эксперты изъяли следы, которые могли оставить подозреваемые, а также записи с уличных камер наблюдения. Отсматривая видео стражи порядка выяснили время кражи. Около двух часов ночи двое подростков на велосипедах подъехали к зданию на улице Гайдара и проникли внутрь. Полицейские узнали школьников - ранее те уже нарушали закон. Для проверки каждого из них посетили. Во время беседы правоохранители осмотрели одежду и обувь подростков. Выяснилось, что именно их кроссовки оставили отпечатки на месте преступления.
Оба подозреваемых признались в краже. Деньги они поделили между собой, но изъять наличность не удалось. Приятели заявли, что потеряли купюры.
Сейчас уголовное дело по факту хищения с незаконным проникновением в офис расследуют в городском УМВД. Подросткам грозит внушительный тюремный срок.