В Курске двое подростков обокрали офис ИП

Им грозит внушительный тюремный срок

В Курске полицейские задержали двоих подростков 16-ти и 17-ти лет, подозреваемых в краже.О проникновении в офис своей фирмы в полицию заявила девушка-индивидуальный предприниматель. Пропали более 24 тысяч рублей. На месте преступления эксперты изъяли следы, которые могли оставить подозреваемые, а также записи с уличных камер наблюдения. Отсматривая видео стражи порядка выяснили время кражи. Около двух часов ночи двое подростков на велосипедах подъехали к зданию на улице Гайдара и проникли внутрь. Полицейские узнали школьников - ранее те уже нарушали закон. Для проверки каждого из них посетили. Во время беседы правоохранители осмотрели одежду и обувь подростков. Выяснилось, что именно их кроссовки оставили отпечатки на месте преступления.Оба подозреваемых признались в краже. Деньги они поделили между собой, но изъять наличность не удалось. Приятели заявли, что потеряли купюры.Сейчас уголовное дело по факту хищения с незаконным проникновением в офис расследуют в городском УМВД. Подросткам грозит внушительный тюремный срок.