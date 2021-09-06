В Курске проверили 300 единиц общественного транспорта и оштрафовали двух нарушителей масочного режима
В дептнарсе отмечают, что когда ревизоры заходят в маршрутку, большинство пассажиров сидят без масок, потом начинают оперативно их надевать
С пассажирами проводят профилактические беседы: им объясняют, насколько важно использовать маски. В дептнарсе отмечают, что когда ревизоры заходят в маршрутку, большинство пассажиров сидят без масок, потом начинают оперативно их надевать. То есть люди их берут с собой, но не носят, пренебрегают требованием. Так, в ходе очередного рейда для двух пассажиров беседы оказалось недостаточно – на них составили административные протоколы.