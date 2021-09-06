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В Курске проверили 300 единиц общественного транспорта и оштрафовали двух нарушителей масочного режима

В дептнарсе отмечают, что когда ревизоры заходят в маршрутку, большинство пассажиров сидят без масок, потом начинают оперативно их надевать
В Курске проверили 300 единиц общественного транспорта и оштрафовали двух нарушителей масочного режима

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В Курске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в городском общественном транспорте. В течение недели ревизоры проверили более 300 единиц подвижного состава.

С пассажирами проводят профилактические беседы: им объясняют, насколько важно использовать маски. В дептнарсе отмечают, что когда ревизоры заходят в маршрутку, большинство пассажиров сидят без масок, потом начинают оперативно их надевать. То есть люди их берут с собой, но не носят, пренебрегают требованием. Так, в ходе очередного рейда для двух пассажиров беседы оказалось недостаточно – на них составили административные протоколы.
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