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Курские больницы получат новые машины «скорой помощи»

С учётом новых машин автопарк «скорой помощи» обновится более чем на 90%
Курские больницы получат новые машины «скорой помощи»

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Курские больницы получат новые машины «скорой помощи». Такую информацию сегодня озвучил профильный заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, передает телеканал «ТАКТ». Он отметил, что решение принято Правительством России. 22 новых автомобиля «скорой помощи» в минувшие выходные поступили в Курскую область и в настоящее время распределяются по учреждениям здравоохранения. Таким образом, с учётом новых машин автопарк «скорой помощи» обновится более чем на 90%.



ФОТО ИЗ АРХИВА ТК "ТАКТ"
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