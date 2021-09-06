ТАКТ». Он отметил, что решение принято Правительством России. 22 новых автомобиля «скорой помощи» в минувшие выходные поступили в Курскую область и в настоящее время распределяются по учреждениям здравоохранения. Таким образом, с учётом новых машин автопарк «скорой помощи» обновится более чем на 90%.Курские больницы получат новые машины «скорой помощи». Такую информацию сегодня озвучил профильный заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, передает телеканал «
ФОТО ИЗ АРХИВА ТК "ТАКТ"
Курские больницы получат новые машины «скорой помощи»
С учётом новых машин автопарк «скорой помощи» обновится более чем на 90%