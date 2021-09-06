В Курской области пожарные вызволили из запертой квартиры двух маленьких детей
Мать вышла на минуту из квартиры, а двухлетний ребенок случайно захлопнул дверь
- В службу спасения позвонила местная жительница и сообщила, что вышла на минуту из квартиры, а двухлетний ребенок случайно захлопнул дверь. Запертыми оказались двое маленьких детей, которые испугались и плакали.
Пожарные прибыли по указанному адресу. Как оказалось, квартира располагалась на пятом этаже, балкона не было. Единственным способом пробраться в помещение была дверь. В присутствии полицейских спасатели вскрыли замок.
К счастью, все закончилось благополучно. Дети, находясь дома одни, не пострадали.