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В Курской области пожарные вызволили из запертой квартиры двух маленьких детей

Мать вышла на минуту из квартиры, а двухлетний ребенок случайно захлопнул дверь
В Курской области пожарные вызволили из запертой квартиры двух маленьких детей

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Огнеборцы пожарной части Дмитриевского района помогли вскрыть дверь квартиры, где оказались запертыми двое маленьких детей.

- В службу спасения позвонила местная жительница и сообщила, что вышла на минуту из квартиры, а двухлетний ребенок случайно захлопнул дверь. Запертыми оказались двое маленьких детей, которые испугались и плакали. 

Пожарные прибыли по указанному адресу. Как оказалось, квартира располагалась на пятом этаже, балкона не было. Единственным способом пробраться в помещение была дверь. В присутствии полицейских спасатели вскрыли замок. 
К счастью, все закончилось благополучно. Дети, находясь дома одни, не пострадали. 
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