В Курской области коровы уничтожили 3 га леса на 2 миллиона рублей

Уничтожены лесные культуры акации, сосны и красного дуба, высаженные в 2016 году

В Горшеченском районе Курской области коровы уничтожили 3 га леса. Факт уничтожения лесных культур выявил инспектор регионального комитета природных ресурсов в ходе патрулирования земель. Как выяснилось, житель деревни Герасимово пас скот на территории государственного лесного фонда. В результате уничтожены лесные культуры акации, сосны и красного дуба, высаженные в 2016 году на площади 3 га. Ущерб, причиненный лесам, составляет более 2 млн рублейКак отмечают в региональном комитете природных ресурсов, за совершенное правонарушение предусмотрена административная ответственность. Материалы по делу переданы в ОМВД России по Горшеченскому району.