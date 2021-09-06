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Лента новостей / В регионе

В Курской области коровы уничтожили 3 га леса на 2 миллиона рублей

Уничтожены лесные культуры акации, сосны и красного дуба, высаженные в 2016 году 
В Курской области коровы уничтожили 3 га леса на 2 миллиона рублей

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В Горшеченском районе Курской области коровы уничтожили 3 га леса. Факт уничтожения лесных культур выявил инспектор регионального комитета природных ресурсов в ходе патрулирования земель. Как выяснилось, житель деревни Герасимово пас скот на территории государственного лесного фонда. В результате уничтожены лесные культуры акации, сосны и красного дуба, высаженные в 2016 году на площади 3 га. Ущерб, причиненный лесам, составляет более 2 млн рублей

Как отмечают в региональном комитете природных ресурсов, за совершенное правонарушение предусмотрена административная ответственность. Материалы по делу переданы в ОМВД России по Горшеченскому району.

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