Минувшим летом на «диких» пляжах погибло шесть курян

В том числе один ребенок

Курские спасатели подвели итоги минувшего купального сезона. Из-за жаркой погоды отдыхающих на водоемах курян было много. Более 50 тысяч человек посетили за лето городские пляжи, что в полтора раза больше по сравнению с летом 2020 года.В течение всего сезона на пляжах дежурили спасатели. В оборудованных местах для купания не зарегистрировано ни одного случая гибели. Кроме того, спасателям удалось предотвратить трагедии на воде. Так, например, на озере «Ермошкино» спасли двух взрослых и двух детей, на пляже «Здоровье» спасли мужчину и женщину. Отмечается, что все спасенные взрослые купались, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Именно алкоголь стал причиной гибели пяти человек в этом году. Все они утонули в необорудованных для купания местах, там, где некому было прийти к ним на помощь.Полицейские за купальный сезон составили 489 протоколов за употребление алкоголя и появление в состоянии опьянения на городских пляжах. Всех пьяных отдыхающих удаляли с водоемов.Всего за купальный сезон 2021 года в необорудованных для купания местах погибло шесть человек (пятеро взрослых и один ребенок). По сравнению с прошлогодним купальным сезоном благодаря ежедневным патрулированиям, в том числе на «диких» пляжах, удалось сократить количество погибших на водоемах на 40 %.