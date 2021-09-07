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В Курске оштрафовали трех автомобилистов, не уступивших дорогу спецтранспорту

МЧС и ГИБДД провели в Центральном округе Курска совместный рейд
В Курске оштрафовали трех автомобилистов, не уступивших дорогу спецтранспорту

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МЧС и ГИБДД провели в Центральном округе Курска совместный рейд «Уступи дорогу спецтранспорту!». Спасатели и автоинспекторы проверяли дисциплинированность курских автомобилистов, которые должны во время движения уступить дорогу спецтранспорту с включенными сигналами. 

Как отмечают в МЧС, в последнее время автовладельцы стали более ответственными. За редким исключением не пропускают пожарные автомобили, спешащие по тревоге. Как правило, не слышат спецсигналы из-за громкой музыки в авто и по собственной невнимательности. Еще одна серьезная проблема - большое количество припаркованного транспорта во дворах многоэтажных домов, куда с трудом проезжает спецтехника.

В ходе рейда три  водителя все-таки не отреагировали на спецсигналы и продолжали следовать установленным маршрутом, за что инспекторы ГИБДД привлекли их к ответственности. В Госавтоинспекции напоминают, что непредоставление преимущества в движении спецтранспорту со специальными цветографическими схемами и  одновременно включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, влечет штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 3 месяцев до 1 года.
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