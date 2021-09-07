В Курске оштрафовали трех автомобилистов, не уступивших дорогу спецтранспорту
МЧС и ГИБДД провели в Центральном округе Курска совместный рейд
Как отмечают в МЧС, в последнее время автовладельцы стали более ответственными. За редким исключением не пропускают пожарные автомобили, спешащие по тревоге. Как правило, не слышат спецсигналы из-за громкой музыки в авто и по собственной невнимательности. Еще одна серьезная проблема - большое количество припаркованного транспорта во дворах многоэтажных домов, куда с трудом проезжает спецтехника.
В ходе рейда три водителя все-таки не отреагировали на спецсигналы и продолжали следовать установленным маршрутом, за что инспекторы ГИБДД привлекли их к ответственности. В Госавтоинспекции напоминают, что непредоставление преимущества в движении спецтранспорту со специальными цветографическими схемами и одновременно включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, влечет штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 3 месяцев до 1 года.