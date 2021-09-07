В Курской области работодатели уже начали отстранять от работы непривитых сотрудников

Проверки исполнения постановления о вакцинации Роспотребнадзор начнет уже сегодня

В Курской области работодатели уже начали отстранять от работы сотрудников, отказывающихся прививаться без уважительной причины. К 1 сентября в учреждениях ряда сфер должны были вакцинировать не меньше 60% сотрудников.

Региональное управление Роспотребнадзора вправе применять к организациям, не исполнившим постановление о вакцинации, меры административного воздействия. Проверять исполнение документа будут сотрудники ведомства в рамках проведения эпидемиологических расследований в случае возникновения заболевания коронавирусом на предприятии. Если выяснится, что работодатель не обеспечил выполнение противоэпидемических мероприятий, его оштрафуют. Для ИП штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до трех месяцев. Проверки планируют начать уже сегодня.