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Экологи признали Северо-Западный микрорайон Курска самым чистым

В Центральном районе воздух хуже всех из-за частых автомобильных пробок
Экологи признали Северо-Западный микрорайон Курска самым чистым

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Комитет природных ресурсов Курской области проанализировал экологическую ситуацию в регионе и, по данным 35 организаций и ведомств, признал самым чистым районом Курска Северо-Западный микрорайон. В Центральном районе воздух хуже всех из-за частых автомобильных пробок, говорят экологи. 

Главным загрязнителем атмосферы Курской области назван автотранспорт. По данным МВД, Курская область находится в середине рейтинга регионов по числу автомобилей на тысячу человек, при этом с 2008 по 2018 год их количество в регионе выросло на 70%, отмечает "Коммерсант".

Из промышленности высокая доля выбросов у предприятий теплоэнергетики. Воздух Курска больше всего загрязнен формальдегидом, свинцом, диоксидом азота, оксидом углерода и взвешенными веществами.

В среднем концентрации загрязняющих веществ в воздухе Курска на 30–86% ниже средних по городам ЦФО. Высоких уровней загрязнения не зафиксировано. На качество воздуха повлияло закрытие Курского завода тракторных запчастей и кожзавода.

В Железногорске, где действует МГОК, за 10 лет качество воздуха, по данным специалистов, только улучшилось. В Курчатове, где расположена атомная электростанция, выбросы не превышают трех процентов от установленного норматива.

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