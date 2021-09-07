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В Курской области из-за непотушенной сигареты из многоэтажки эвакуировали девять человек

Восьмилетнего ребенка вывели в специальном устройстве для защиты органов дыхания
В Курской области из-за непотушенной сигареты из многоэтажки эвакуировали девять человек

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В одной из многоэтажек Железногорска вечером 6 сентября случился пожар. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 19:44, сообщает региональное МЧС. Из квартиры на третьем этаже шел густой дым. На место незамедлительно выехали огнеборцы 11 пожарно-спасательной части, которые приступили к разведке и тушению очага.

Хозяин помещения самостоятельно покинул квартиру, помощь ему не понадобилась, а вот соседей погорельца пришлось эвакуировать – на свежий воздух с вышерасположенных этажей вывели шесть жильцов. Троих железногорцев спасли – двоих взрослых с балкона пятого этажа по автолестнице, одного восьмилетнего ребенка вывели в специальном устройстве для защиты органов дыхания по маршевым лестницам. К счастью, никто не пострадал.

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара в комнате общей площадью 15 квадратных метров полностью уничтожена мебель и личные вещи, закопчены стены и потолок. 
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