Курянка нашла на остановке кошелек и попала под уголовное дело

Женщина потратила найденные деньги на новый гардероб

39-летняя курянка попала под уголовное дело после того как нашла на остановке общественного транспорта кошелек.Внутри было 13 тысяч рублей. Их женщина потратила на приобретение нового гардероба. Хозяин кошелька заметил потерю спустя два часа и обратился в полицию. Стражи правопорядка проверили маршрут движения горожанина, проверили камеры на прилегающих объектах и сузили круг подозреваемых до нескольких человек. Во время визита к одной из предполагаемых злоумышленниц, та созналась в краже. Женщина была уверена, что присвоение найденного имущества не является преступлением. Однако, согласно действующему законодательству, гражданин обязан предпринять меры к поиску владельца находки или обратиться в полицию. Теперь же возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».В аналогичную историю попал и 32-летний житель Курска. Он нашел утерянное портмоне возле крупного магазина, но сообщать об этом администрации ТЦ или в полицию не стал. Вместо этого с найденным отошел в сторону и обнаружил внутри 20 тысяч рублей. От барсетки избавился на соседней улице, а деньги потратил в тот же день. Несмотря на все старания остаться незамеченным, мужчина попал в объективы камер наблюдения. Благодаря чему его личность установили в течение недели и задержали. Он раскаялся в краже и обещал возместить похищенную сумму. Кстати, как сообщили в региональном УМВД, ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.