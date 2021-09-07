Курянка нашла на остановке кошелек и попала под уголовное дело
Женщина потратила найденные деньги на новый гардероб
Внутри было 13 тысяч рублей. Их женщина потратила на приобретение нового гардероба. Хозяин кошелька заметил потерю спустя два часа и обратился в полицию. Стражи правопорядка проверили маршрут движения горожанина, проверили камеры на прилегающих объектах и сузили круг подозреваемых до нескольких человек. Во время визита к одной из предполагаемых злоумышленниц, та созналась в краже. Женщина была уверена, что присвоение найденного имущества не является преступлением. Однако, согласно действующему законодательству, гражданин обязан предпринять меры к поиску владельца находки или обратиться в полицию. Теперь же возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».
В аналогичную историю попал и 32-летний житель Курска. Он нашел утерянное портмоне возле крупного магазина, но сообщать об этом администрации ТЦ или в полицию не стал. Вместо этого с найденным отошел в сторону и обнаружил внутри 20 тысяч рублей. От барсетки избавился на соседней улице, а деньги потратил в тот же день. Несмотря на все старания остаться незамеченным, мужчина попал в объективы камер наблюдения. Благодаря чему его личность установили в течение недели и задержали. Он раскаялся в краже и обещал возместить похищенную сумму. Кстати, как сообщили в региональном УМВД, ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.