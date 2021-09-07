В Курске не предают огласке трагичные инциденты при строительстве новой АЭС

ТАКТ.На Курской атомной электростанции 27 августа 2021 года погиб 29-летний рабочий. Обстоятельства трагедии до сих пор не преданы широкой огласке, либо тщательно скрываются. Даже на «просторах интернета» официальной информации по инциденту - минимум. Известно лишь, что мужчина производил ремонт калачей в подреакторном помещении, не работающего четвертого энергоблока, сообщает телеканал
АЭС - объект стратегического значения, «режимный» и допуск туда имеют только определенные ведомства. Это стоит учитывать. Но поговорка: «Сам не видел, но молва идёт…», как раз тот случай, когда приходится собирать данные по крупицам. В соцсетях, через знакомых знакомых, друзей друзей и т.д.
По неподтверждённой информации, работать в том цехе, погибший в конце августа сотрудник, не должен был. Наряд в составе бригады был выписан на другой объект. Потому формулировка: «гибель по личной неосторожности», вероятно, будет фигурировать при дальнейшем подробном разбирательстве, если таковое случится.
У погибшего остались двое малолетних детей и беременная супруга.
Подобные случаи на Курской АЭС и строительной площадке Курской АЭС-2 далеко не единичны.
Так, 2 июля 2011 года в котельной атомной станции, взорвался огромный бак с горячей водой. Как раз, в этот момент, слесарь делал обход цеха и буквально сварился заживо. Позднее, следствие установило, что ответственные лица знали о недолжном техническом состоянии оборудования, но всё равно продолжили эксплуатировать бак.
6 июня 2016 года, рабочий погиб в результате обрушения части каркаса строящегося цеха армированных металлоблоков Курской АЭС-2.
Весной 2017 года, двое сотрудников подрядной организации монтировали оборудование трансформаторной подстанции. В результате манипуляций одного из них убило током.
Олеся Антипова, следователь: «В ходе проверки установлено, что 11 мая 2017 года, примерно в 14-00 ч, двое работников ОАО "Электроцентроналадка", находились на стройбазе Курской АЭС -2, где производили работы на трансформаторной подстанции по наладке электроэнергии. В результате поражения электротоком 36-летний рабочий, житель г. Курчатов скончался на месте. Второй работник не пострадал»
4 декабря 2020 г. Снова стройка второй станции, снова гибель и снова без подробностей от «Росэнергоатома», на момент инцидента. Погиб стропальщик, который монтировал металлоконструкцию турбоагрегата. На него упала платформа консоли, из-за падения на него крюковой подвески. Мужчина, сотрудник подрядной организации «Росспецэнергомотаж», прибыл в Курчатов на заработки из Нижегородской области.
Кстати, на трест «РосСЭМ», годом ранее, уже поступали жалобы по поводу охраны труда. Тогда, приезжие специалисты даже объявляли забастовку. Рабочие рассказали коллегам из курчатовских СМИ о том, в каких ужасных условиях им приходилось работать.
Юрий Викторович, газоэлектросварщик треста «РосСЭМ»: «Строительство ведётся, как будто мы коровник строим или свинарник. Значит, отдел кадров рассылает ложные, если не сказать мошеннические, приглашения сюда на работу. Где указана шикарная зарплата от 60 до 90 тыс. сварщикам. Где указано, что в комнатах проживает по пять человек, а живет по восемь. Одна плита на двадцать человек.
Да и сама работа была связана с неоправданным риском для жизни. Тот же, допуск к высотным работам, на тот момент был не у всех, а объект строительства многоуровневый.
Юрий Викторович, газоэлектросварщик треста «РосСЭМ»: «И вот вы представляете, что за стройка? Специально ставим одного человека «на шухере», и он смотрит как бы «ТБ-шник» не появился. Только увидел и всё… Это что за стройка?»
На обеспечение стройматериалами и прочим оборудованием, тоже было достаточно жалоб. Те же электроды для сварщиков, по их словам, были далеко не лучшего качества.
Юрий Викторович, газоэлектросварщик треста «РосСЭМ»: «У нас спецконструкции мы варим? Какими электродами? Почему-то ни ТБ-шники, ни Технадзор не может это проверить. А требуют качество сварного шва. Всё сплошное через нарушение».
Страшно представить, что будет после некачественной сварки, например канализационных труб, и чем затопит из прорыва округу. Но еще страшнее представить, если некачественная сварка в результате недолжного соблюдения норм строительства приведёт к аварии в реакторе. Второй Чернобыль, Фукусима?
По поводу же инцидента с гибелью рабочего в конце августа, мы комментариев от трудовой инспекции и Ростехнадзора получить не смогли. В одном случае мы слышали только гудки в телефонной трубке, в другом, собеседник сослался на занятость руководства, которое находится в командировке, и без которого «что-либо комментировать права нет».
Потому, надеемся, что до руководства КАЭС смогут достучаться, и там проведут соответствующие проверки на профпригодность подрядных организаций и их сотрудников, чтобы не продолжать строить станцию, в буквальном смысле, на крови.
В Курске не предают огласке трагичные инциденты при строительстве новой АЭС
На Курской атомной электростанции 27 августа 2021 года погиб 29-летний рабочий