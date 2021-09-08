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В детской стоматологической поликлинике Курска помощь детям с тяжёлыми ментальными расстройствами будут оказывать помощь под общим наркозом

Раньше родителям таких пациентов приходилось обращаться только в частные клиники

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В детской стоматологической поликлинике Курска помощь детям с тяжёлыми ментальными расстройствами будут оказывать помощь под общим наркозом. Раньше родителям таких пациентов приходилось обращаться только в частные клиники. Теперь эта проблема решается. 

Детям стоматологическую помощь под общим наркозом планируют оказывать в хирургическом кабинете городской детской стоматологической поликлиники. Сейчас готовится проектно-сметная документация для расширения кабинета и проведения ремонта, которые позволят установить оборудование для подачи наркоза. 

На перепланировку помещений поликлинике выделено около 470 тысяч рублей из регионального бюджета. Ремонт планируют завершить в этом году, а оказывать помощь по такому профилю – в первой половине 2022-го. Пока же территориальный фонд ОМС выделил дополнительные средства для проведения таких манипуляций в частных стоматологических клиниках. Квоты рассчитаны на детей с инвалидностью, им помощь окажут бесплатно по полису ОМС.
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