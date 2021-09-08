Раньше родителям таких пациентов приходилось обращаться только в частные клиники

В детской стоматологической поликлинике Курска помощь детям с тяжёлыми ментальными расстройствами будут оказывать помощь под общим наркозом. Раньше родителям таких пациентов приходилось обращаться только в частные клиники. Теперь эта проблема решается.





Детям стоматологическую помощь под общим наркозом планируют оказывать в хирургическом кабинете городской детской стоматологической поликлиники. Сейчас готовится проектно-сметная документация для расширения кабинета и проведения ремонта, которые позволят установить оборудование для подачи наркоза.





На перепланировку помещений поликлинике выделено около 470 тысяч рублей из регионального бюджета. Ремонт планируют завершить в этом году, а оказывать помощь по такому профилю – в первой половине 2022-го. Пока же территориальный фонд ОМС выделил дополнительные средства для проведения таких манипуляций в частных стоматологических клиниках. Квоты рассчитаны на детей с инвалидностью, им помощь окажут бесплатно по полису ОМС.