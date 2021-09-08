Курская мэрия продолжает судиться с «Курскспецдорстроем» из-за некачественного ремонта дорог

А площадь покрытия, требующего ремонта, за это время увеличилась

Представители комитета дорожного хозяйства Курска и правового управления горадминистрации обследовали участки автомобильных дорог, отремонтированных «Курскспецдорстроем» в 2019 году в рамках проекта БКД. По контракту подрядчик должен был отремонтировать появившиеся после ремонта недостатки по гарантии в течение пяти лет. «Курскспецдорстрой» был обязан переделать некачественно отремонтированные дороги за свой счет, однако не сделал этого.

Речь идет об участках на улицах Суворовской, Большевиков, Павлуновского, Бочарова, Гремяченской, Запольной, Хуторской, Интернациональной, Цюрупы, Студенческой, Малых, ВЧК и Чайковского (в районе пересечения с ВЧК), 1-3 Весенних проездах и 2-й Новоселовке.

В августе прошлого года мэрия начала судебные разбирательства с подрядчиком. Однако в сентябре того же года руководство компании запустило процедуру ликвидации организации, уходя, таким образом, от исполнения своих обязательств. Сейчас судебный процесс продолжается, а площадь покрытия, требующего ремонта, за это время увеличилась.