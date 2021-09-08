Курская область занимает 8-е место в России по темпам вакцинации от коронавируса
Первым компонентом привито 374 тысячи 90 человек. Это 70% от планируемого к вакцинации количества жителей
Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) и на Театральной площади сделать прививку можно без предварительной записи. «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10 утра до 8 вечера, в Park – с 11 до 19 часов, в «Европе» на Хрущева – с 11:00 до 20:00. Мобильный пункт на Театральной площади открыт с 9 утра до 5 вечера. Все эти пункты вакцинации работают без перерыва и выходных.