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Курское «Динамо» упустило победу в Кубке Губернатора

Курянки стали серебряными призерами
Курское «Динамо» упустило победу в Кубке Губернатора

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В Курске завершились соревнования по баскетболу среди женских команд на Кубок Губернатора Курской области. Матчи проходили в СКК с 5 по 7 сентября. Обыграв «Нику» и «Спарту», в финале курское «Динамо» встретилось с командой МБА из Москвы. Матч закончился со счётом 60:74 в пользу столичных баскетболисток. Главный трофей турнира впервые за всю историю покидает Соловьиный край. 

«Динамовки» по итогам соревнований заняли второе место, третье – «Ника» из Сыктывкара, на четвёртом – «Спарта энд К» из Видного. 
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