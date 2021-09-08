Курское «Динамо» упустило победу в Кубке Губернатора

Курянки стали серебряными призерами

В Курске завершились соревнования по баскетболу среди женских команд на Кубок Губернатора Курской области. Матчи проходили в СКК с 5 по 7 сентября. Обыграв «Нику» и «Спарту», в финале курское «Динамо» встретилось с командой МБА из Москвы. Матч закончился со счётом 60:74 в пользу столичных баскетболисток. Главный трофей турнира впервые за всю историю покидает Соловьиный край.«Динамовки» по итогам соревнований заняли второе место, третье – «Ника» из Сыктывкара, на четвёртом – «Спарта энд К» из Видного.