Курские полицейские выявили 51 сайт по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Сейчас эти интернет-страницы заблокированы

Курские полицейские выявили 51 сайт по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и проведения ПЦР тестов. Информацию направили в Роскомнадзор. Сейчас эти интернет-страницы заблокированы.В полиции напоминают, что за продажу, приобретение и использование поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).Правоохранители призывают курян сообщать об известных им фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации в органы внутренних дел.