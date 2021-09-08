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Курские полицейские выявили 51 сайт по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Сейчас эти интернет-страницы заблокированы
Курские полицейские выявили 51 сайт по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

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Курские полицейские выявили 51 сайт по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и проведения ПЦР тестов. Информацию направили в Роскомнадзор. Сейчас эти интернет-страницы заблокированы.

В полиции напоминают, что за продажу, приобретение и использование поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Правоохранители призывают курян сообщать об известных им фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации в органы внутренних дел.
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