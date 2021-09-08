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В Курске полиция ищет женщину, причастную к краже дорогостоящего смартфона

Гаджет по неосторожности оставила в общественном месте посетительница торгового центра на улице Карла Маркса

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Полиция ищет женщину, которая по предварительным данным, причастна к краже дорогостоящего мобильного телефона. Гаджет по неосторожности оставила в общественном месте посетительница торгового центра на улице Карла Маркса Курска.

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о личности женщины, помочь следствию и сообщить ее данные по телефону 8-910-212-90-00, 8 (4712) 58-33-60 или обратиться к любому сотруднику полиции. Анонимность гарантируется. 

Самой подозреваемой для выяснения обстоятельств стражи порядка рекомендуют явиться в Северный отдел полиции (Курск, пр-т Победы, 2) в любое время.

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