В Курске полиция ищет женщину, причастную к краже дорогостоящего смартфона

Гаджет по неосторожности оставила в общественном месте посетительница торгового центра на улице Карла Маркса

Полиция ищет женщину, которая по предварительным данным, причастна к краже дорогостоящего мобильного телефона. Гаджет по неосторожности оставила в общественном месте посетительница торгового центра на улице Карла Маркса Курска.Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о личности женщины, помочь следствию и сообщить ее данные по телефону 8-910-212-90-00, 8 (4712) 58-33-60 или обратиться к любому сотруднику полиции. Анонимность гарантируется.Самой подозреваемой для выяснения обстоятельств стражи порядка рекомендуют явиться в Северный отдел полиции (Курск, пр-т Победы, 2) в любое время.