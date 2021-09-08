Роман Старовойт: в Курской области вырос уровень удовлетворенности качеством жизни

В 2018 году этот показатель составлял 53,5%, а в этом году превысил 65%

Уровень удовлетворенности качеством жизни в Курской области вырос более, чем на 10%. В 2018 году этот показатель составлял 53,5%, а в этом году превысил 65%. Такие данные соцопросов привел Роман Старовойт, выступая в Свиридовском центре с отчетом о социально-экономическом развитии региона за последние три года. Губернатор выбрал именно этот день для своего доклада, так как ровно два года назад большинство курян проголосовали за его кандидатуру на выборах главы региона. Сейчас, как выразился Старовойт, пришло время «сверить часы, посмотреть, что удалось сделать, а чего нет».