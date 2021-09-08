А еще установили и отремонтировали светофоры

На курских дорогах установили новые дорожные знаки. На пересечении улиц Сумской и Крымской по просьбе горожан поставили знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу».В районе домов №№2 и 4 на улице Гагарина и на улице Серёгина, 29 установлены дорожные знаки "Пешеходная зона" для исключения движения и парковки в местах предназначенных для движения пешеходов.На перекрёстке улиц 8 Марта и Каширцева, чтобы повысить безопасность дорожного движения и исключить возникновение ДТП, установили новый светофор.На перекрёстках улиц Станционной и Республиканской, Станционной и Союзной, Республиканской и 2-й Рабочей, Сумской и Заводской, Сумской и Дейнеки светофоры отремонтировали. Аналогичные работы планируются на улицах Сумской (в районе остановки общественного транспорта "Областная больница"), Красной Армии и Добролюбова, Александра Невского и Красной Армии.На улице Звёздной от пересечения с улицей Бойцов 9-й Дивизии и на улице 2-й Новосёловке подрядчики обустраивают тротуары.