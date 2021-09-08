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9 сентября в Курской области потеплеет до +24°С

Грядущей ночью тоже слегка потеплеет - по прогнозам ожидается от +5°С до +10°С
9 сентября в Курской области потеплеет до +24°С

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В Курскую область, похоже, приходит бабье лето. В четверг, 9 сентября синоптики прогнозируют переменную Днем воздух прогреется до 24°С тепла. Грядущей ночью тоже слегка потеплеет - по прогнозам ожидается от +5°С до +10°С. 

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