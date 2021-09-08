Лента новостей / В регионе Сегодня, 18:03 9 сентября в Курской области потеплеет до +24°С Грядущей ночью тоже слегка потеплеет - по прогнозам ожидается от +5°С до +10°С Читайте также 8 сентября в Курской области потеплеет до +21°С Синоптики обещают потепление в Курской области В Курскую область, похоже, приходит бабье лето. В четверг, 9 сентября синоптики прогнозируют переменную Днем воздух прогреется до 24°С тепла. Грядущей ночью тоже слегка потеплеет - по прогнозам ожидается от +5°С до +10°С. +0 -0